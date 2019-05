ROTELLA – Viabilità e infrastrutture, novità nell’entroterra per un Borgo del Piceno.

Continuano gli interventi infrastrutturali per il miglioramento della viabilità comunale di Rotella. Sono in via di completamento i lavori di asfaltatura della strada comunale che collega il capoluogo allo storico centro di Poggio Canoso.

“Questi lavori che comprendono circa 2 chilometri di asfalto sono molto impegnativi e vanno a colmare un un deficit infrastrutturale e viario importante – afferma il sindaco Giovanni Borraccini – Sempre nello stesso tratto, grazie all’interessamento della 2i rete gas, era stato realizzato, il metanodotto che ha servito tutto il piccolo borgo con vantaggi economici importanti. A brevissimo, l’allaccio definitivo”.

Nel frattempo, iniziata la procedura per il ripristino di un’altra strada comunale per Poggio Canoso gravemente danneggiata e il consolidamento del capoluogo lato nord.

