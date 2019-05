ASCOLI PICENO – Appuntamenti culturali e musicali nel capoluogo.

A “La Birretta” di Ascoli Piceno due concerti questo fine settimana: venerdi 3 maggio, da Ravenna/Bellaria, gli In.versione Clotinsky, duo alt lo-fi pop e sabato 4 si esibirà la pugliese Turco, concerto organizzato in collaborazione con Il Piccio Booking.

Entrambi i live avranno inizio alle 22.30 e saranno a ingresso libero.

In.versione Clotinsky

Per le loro sonorità e la loro attitudine vengono spesso associate a Violent Femmes, Beat Happening, The Vaselines. Dal 2016 girano l’Italia con due dischi autoprodotti, Taxi (2016) e Frisbee (2018).

Entrambi i dischi invocano il viaggio, l’esplorazione, l’innato desiderio di libertà. Sono diari di bordo. Tra leggerezza, vita eterna, extra terrestri, uomini in mare, spezie esotiche, paesini minuscoli, amici reali, amici immaginari.

www.facebook.com/pg/In.versioneClotinsky

Turco

Turco, cantautrice e polistrumentista, nasce in un piccolo paese in provincia di Taranto. Inizia a suonare fin da piccola scoprendo inizialmente la musica dei grandi cantautori italiani ed internazionali, esempi ed ispirazioni dei suoi testi. Affascinata dai suoni elettronici, sequencer, loop station e dal loro utilizzo nella musica, Turco unisce il cantautorato alla musica electro-pop pubblicando “First” nel 2016 con l’etichetta indipendente Putsch Records di Alberto Dati, EP di cinque brani in lingua inglese che porterà in giro in Italia e all’estero. Il 2017 è un anno di conferme per Turco: il feedback del pubblico è estremamente positivo e con questo riesce ad avere la collaborazione con XO la factory che la porta in tutta Italia con i suoi concerti. Con l’uscita del secondo singolo estratto da First “You Know”, in esclusiva per Rockit.it, l’attenzione sull’artista aumenta tanto da arrivare sui palchi del “Cinzella Festival” a Taranto che vede la partecipazione di nomi come Levante, Frankie Hi-Nrg, The Zen Circus, del “Contronatura Festival” nel prestigioso SudEst Studio in Salento, del “ClaXOn Fest” in cui divide il palco con artisti come Amerigo Verardi e Marco Ancona. Insieme ai Putan Club è protagonista dell’Awanda Internescional Fest, nuova realtàtarantina. Nel giro di poco tempo Turco porta in giro la sua musica in tutto il Sud Italia e Centro arrivando all’Uno Maggio Taranto condividendo il palco con artisti come Brunori Sas, Levante, Ghemon, Noemi, Irene Grandi, Vinicio Capossela e altri nomi del panorama musicale italiano.Si aggiudica il primo posto a Gazzetta Music Contest partecipando live per l’evento di Puglia Sounds – Medimex 2018, edizione firmata da Placebo e Kraftwerk. Dopo il successo di First, annuncia il suo ritorno all’italiano con il singolo “Treni” che anticipa l’album “Via Roma” un intenso incontro tra elettronica, cantautorato, synth pop e un pizzico di rock.

www.facebook.com/turcomusica

