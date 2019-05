“Stiamo lavorando in queste ore per rendere effettivo il bonus-malus che abbatterà al 100% le liste di attesa da giugno” fanno sapere dall’Ente

Si è tenuto, in data 30 aprile, il primo incontro con il Servizio Sanità ed Asur per discutere di risorse per il 2019.

Siamo molto soddisfatti perché continua il percorso virtuoso sugli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie, sull’attivazione di nuove prestazioni, sull’omogeneizzazione dei servizi per abbattere gli sprechi e sul mantenimento del numero del personale.

Sono misure che, grazie ad un lavoro attento e puntuale della Regione, ci permetteranno di mantenere l’alta qualità della nostra sanità pubblica.

Rispetto al bilancio preventivo 2018 sono stati assegnati all’Asur 38 milioni in più da investire nelle 5 Aree Vaste, di cui 6 milioni andranno all’Area Vasta 5. Questo tipo di politiche ci ha consentito di migliorare anche la qualità del lavoro delle persone che operano in sanità. Non solo possiamo conservare così per quest’anno gli stessi posti di lavoro che avevamo nel 2018, ma ci sono margini per ulteriori assunzioni, oltre al piano delle stabilizzazioni già avviato.

Su questo e non solo, si è aperto, a livello regionale, un tavolo di confronto con i sindacati per condividere insieme le richieste dei territori e il percorso di implementazione dei servizi.

Tutto ciò, ovviamente, è consentito dal fatto che abbiamo i conti in ordine, abbiamo lavorato per rendere efficiente il sistema e reso più accessibili i servizi ai cittadini a partire da myCUPmarche, la nuova App per le prenotazioni.

Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma anche che gli sforzi fatti in questi anni ci premiano sul piano economico, qualitativo e organizzativo.

Stiamo lavorando in queste ore per rendere effettivo il bonus-malus che abbatterà al 100% le liste di attesa da giugno, operazione oggi possibile grazie ad uno sforzo corale che mette insieme istituzioni e cittadini.

