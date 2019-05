Ninkovic febbricitante e l’infortunato dell’ultimo minuto Brosco non saranno in campo al suo posto capitan Padella

Stadio “Del Duca” ore 15 di affrontano Ascoli e Palermo nella 37esima giornata del campionato di Serie B.

Palermo al terzo posto in classifica con 59 punti, bianconeri che invece hanno una piccola velleità play off ma senza più nulla da chiedere a questo campionato.

Ninkovic febbricitante e l’infortunato dell’ultimo minuto Brosco non saranno in campo al suo posto capitan Padella, Valentini e D’Elia con Andreoni in difesa. A centrocampo ci sono Addae, Casarini e Cavion con Ciciretti e Chajia sulla trequarti alle spalle del centravanti Ardemagni.

Prima della gara giro di campo e saluto di Carlo Mazzone e poi saranno celebrati a bordocampo Ivan Lanni e Bright Addae che hanno recentemente tagliato il traguardo delle 150 presenzein campionato con la maglia dell’Ascoli.

All’intervallo della partita sarà dato ampio spazio al Campionato “Quarta Categoria” e all’Ascoli For Special, la squadra di calcio, composta da atleti disabili, adottata lo scorso anno dall’Ascoli Calcio: i tesserati della squadra “speciale” saranno protagonisti in campo con una serie di calci di rigore, ma prima riceveranno da parte di Red Bull, della Lega B e dell’Ascoli Calcio un defibrillatore, che lo scorso anno fu vinto da Andrea Favilli con il Red Bull B-Best 2018 – categoria ENERGIA. Proprio l’attaccante ex Ascoli sarà presente idealmente attraverso un video messaggio che sarà trasmesso sul maxi schermo.o

Ospiti della società bianconera i genitori dei “quattro angeli di Appignano del Tronto”, i “ragazzi del muretto” Eleonora, Alex, Danilo e Davide, scomparsi 12 anni fa in un tragico incidente.

ASCOLI (4-3-2-1): Lanni; Andreoni, Padella, Valentini, D’Elia; Addae, Casarini Cavion; Ciciretti, Chajia; Ardemagni. A disposizione: Milinkovic-Savic, Scevola, Laverone, Quaranta, Rubin, Frattesi, Iniguez, Troiano, Baldini, Coly, Ganz, Ngombo. Allenatore: Vivarini

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Haas, Jajalo, Murawski; Trajkovski; Moreo, Puscas. A disposizione: Pomini, Accardi, Gunnarsson, Ingegneri, Pirrello, Rispoli, Aleesami, Fiordilino, Lo Faso, Falletti. Allenatore: Rossi

