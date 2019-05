Il vicepresidente del Consiglio nel capoluogo piceno in vista del voto amministrativo del 26 maggio

ASCOLI PICENO – Dopo Matteo Salvini, che sarà ad Ascoli l’8 maggio, anche l’altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, toccherà il capoluogo piceno in vista del voto amministrativo del 26 maggio.

Lo annuncia la deputata ascolana del Movimento Cinque Stelle Rachele Silvestri: “Il ContinuareXCambiare Tour fa tappa ad Ascoli Piceno dove mercoledì 15 maggio arriverà il nostro Vice Premier Luigi Di Maio. Il Movimento da sempre vive a contatto con i cittadini, senza filtri, sui territori. Ed è con questo spirito che riparte il nostro tour insieme a voi per raccontarvi tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che faremo in Italia e in Europa”.

