SPINETOLI – “La Politica non è lontana dai cittadini se riesce a riempire la sala in questa maniera”, così il candidato sindaco di Solidarietà Lavoro e Democrazia, Alessandro Luciani, ha commentato la grande affluenza registrata nella sala Gigli, durante la serata del 3 maggio, in cui è stata presentata la sua lista.

Con lui la squadra al completo: Piero Balestra, Gianni Collina, Fabiola Diomede (la più giovane, classe ‘94) Ficcadenti Giulio, Germana Gagliardi, Daniele Malizia, Lory Maria Mascetti, Roberto Perazzoli, Lina Pulcini, Giuseppina Silvestri, Ilario Silvestri, Andrea Tassoni.

Tutti hanno elogiato l’operato del giovane sindaco, sottolineandone anche, tra le doti naturali, il saper stare in mezzo alla gente e sempre con il sorriso.

Tanti personaggi illustri di Spinetoli hanno poi preso la parola, tra loro il preside Mazzocchi e l’ex sindaco Angelo Canala.

Se il primo ha ribadito come come la lista Solidarietà Lavoro e Partecipazione gli abbia permesso di iniziare un lavoro di conservazione del patrimonio considerato incredibile di Spinetoli, tramite anche relazioni internazionali con 82 paesi, il secondo ha fatto una considerazione politica.

“Non si possono disperdere 50 anni di storia, noi ci abbiamo messo l’anima per costruire questo percorso. Il rinnovamento di persone e di idee ha fatto diventare Spinetoli un punto di riferimento della Vallata. Le altre liste appaiono e scompaiono: chi voleva creare confusione è sparito. C’è poi chi ha fatto un accordo sulle poltrone, contro gli interessi della comunità, ma non credo che i cittadini di Spinetoli non sappiano riconoscere la differenza tra la nostra proposta e una politica ormai inattuabile e superata. Luciani non si è mai tirato indietro, nemmeno in anni difficili e ha portato a termine la vulnerabilità sismica di tutte le scuole”.

Di questo parere anche la vice presidente della Regione Anna Casini, che definendo la squadra di Luciani “bella, variegata e vincente” e il sindaco “una persona speciale, dal sorriso unico e che ha fatto molte cose per la comunità” ha ricordato il grande lavoro per la verifica della vulnerabilità sismica delle scuole.

Presente alla serata anche il Governatore Luca Ceriscioli che ha elogiato Luciani per le opere realizzate e per le molte già finanziate, ma soprattutto ha parlato del nuovo ospedale e di un’importante novità in merito: “Lunedì ci sarà un’altra giunta regionale in cui approveremo la destinazione di pubblica utilità dell’ospedale nel sito di Pagliare. Un altro passo avanti. In questo percorso è fondamentale la conferma del sindaco: la variante che prevede l’ospedale è un atto straordinario che Luciani porterà a termine fare appena rieletto”.

Luciani ha rivolto, in ultimo, un messaggio alla cittadinanza, parlando di 5 anni belli ed emozionanti, in cui ha mantenuto i conti in ordine senza creare nuovi debiti o accendere mutui, e con avanzo di amministrazione di 600 mila euro: “Abbiamo fatto scelte importanti come la chiusura dell’università e la vendita delle reti del gas, abbiamo ottenuto finanziamenti dell’ammontare di 4 milioni per le scuole. Una l’abbiamo realizzata, lavorando con passione notte e giorno. Per tutti i lavori pubblici abbiamo predisposto delle trasparenti evidenze pubbliche. Sulla Sanità, vorrei ricordare che il progetto dell’ospedale si è reso possibile grazie a due sindaci che si sono uniti, io e Cardilli, per mettere a disposizione un territorio, ma poi di sanità non deve parlare un sindaco, questo deve solo lavorare per rendere possibili le cose”.

Sui Servizi sociali, il candidato sindaco ha ribadito che, come sempre, mai nessuno rimarrà indietro, mentre ha rivelato che per abbassare la tassa sui rifiuti, oltre a sensibilizzare i più giovani alla differenziare (si è passati dal 48% al 70%) sarà punterà sull’utilizzo di una centrifuga domestica. Nei prossimi anni saranno incentivate le imprese locali che faranno assunzioni e si cercherà un finanziamento per il progetto fermo del Centro Storico e si provvederà alla realizzazione della circonvallazione, già finanziata. Per la Sicurezza previste nuove assunzioni e saranno installate le videocamere (primo stralcio di 40 mila euro nelle prossime settimane)

“Il 26 – conclude Luciani – vi chiedo di permettere la continuità di questo percorso, un percorso credibile perché basato sul fare e non sul faremo. Prima è nata la squadra poi è stata confermata la mia candidatura, accompagnata dallo slogan ‘insieme si può’: perché da soli non si va da nessuna parte. Il nuovo per Spinetoli non può provenire da riciclati e voltagabbana ma solo da un nuovo progetto politico di questa squadra che si confronta con cittadini per capire dove stanno le esigenze. E il sorriso, che in tanti dicono che mi caratterizza, non me lo toglierà mai nessuno”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.