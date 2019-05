ASCOLI PICENO – “Prendiamo atto con rammarico che il ministro Bussetti in visita ad Ascoli il 9 maggio prossimo non ha intenzione di accogliere la nostra richiesta di incontro insieme ai sindaci delle zone colpite dal sisma per discutere di scuole e organici nel cratere”.

Lo dicono gli assessori regionali all’Istruzione Loretta Bravi e alle Aree Interne e alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, secondo una nota dell’Ansa, che il 18 aprile avevano scritto al ministro dell’Istruzione, facendosi tramite dei numerosi sindaci che li avevano contattati per sollecitare un incontro, che però non risulta inserito nel programma di visita ufficiale.

“Il problema degli organici è di prioritaria importanza e molto urgente – si legge in una nota- Se vogliamo che le aree del terremoto tornino a vivere, dobbiamo assicurare le scuole e gli insegnanti anche nei Comuni più piccoli e anche per pochi alunni. Va garantito il servizio per tutte le famiglie che vogliono tornare alle loro case o che stanno per farlo e soprattutto va garantito il diritto all’istruzione”.

