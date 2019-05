VENAROTTA – In questi giorni si sono svolti e si svolgeranno passi fondamentali per la realizzazione della messa in sicurezza del ponte situato al Km. 3+370 della S.P. 177 Cerreto-Monsampietro, nel territorio del Comune di Venarotta. Come noto il ponte con struttura a muratura, realizzato presumibilmente a fine ‘800, negli anni ’80 era stato oggetto di un importante intervento di manutenzione con l’installazione sopra di esso un ponte bailey a struttura modulare in acciaio. Nell’agosto 2018 era stato emanata un’ordinanza di chiusura a seguito della accertata necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria.

“Si tratta di una infrastruttura strategica per la mobilità locale del comprensorio – sottolinea il Presidente della Provincia Sergio Fabiani – il Servizio Viabilità ha già provveduto a completare la progettazione dell’opera e, tra qualche giorno, si svolgerà la conferenza dei servizi nell’ambito della quale verranno rilasciati i pareri necessari alla realizzazione. Sottolineo che il finanziamento del ponte, che ammonta a 263 mila euro – prosegue il Presidente – è stato assicurato all’interno del Bilancio Provinciale 2019/2021 in corso di elaborazione e precisamente con il piano delle alienazioni approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 6 nella seduta del 16 aprile 2019.”

Il progetto prevede la realizzazione di due diversi tipi di intervento. Il primo ha come obiettivo il recupero del ponte esistente, attraverso una serie di opere finalizzate al miglioramento del suo stato di conservazione, sia architettonico che strutturale. Tutto ciò in considerazione dell’elevato valore di testimonianza storica del manufatto. Il secondo intervento consiste nella sostituzione del ponte bailey con una nuova struttura mista acciaio calcestruzzo. Il nuovo ponte è stato progettato in modo tale da non interferire strutturalmente con il ponte in muratura sottostante: infatti i carichi dovuti al transito dei veicoli saranno sopportati interamente dalla nuova struttura e il ponte esistente sarà soggetto solo al proprio peso.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.