ARQUATA DEL TRONTO – Paura, ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi nell’entroterra ascolano nella giornata del 6 maggio.

Ferito un operaio impegnato nei lavori della nuova galleria lungo la statale Salaria tra Acquasanta Terme e Arquata del Tronto, in località Trisungo. Proprio mentre stava finendo il turno pomeridiano, l’uomo per cause in corso di accertamento è caduto a terra battendo la testa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del presidio di Arquata e personale del 118 che ha soccorso l’operaio rimasto leggermente ferito alla testa.

L’uomo è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazioni

