OFFIDA – “L’impatto dei cambiamenti climatici a livello locale. Strategie e azioni di mitigazione e adattamento”. Se ne parlerà in occasione del Local Energy Day, previsto per il 9 maggio. L’evento è organizzato nell’ambito del Progetto Life Sec Adaspt del Programma Life 2014-2020.

L’incontro sarà composto da due sessioni distinte. Dalle ore 10 alle 12 sarà per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Isc di Offida, mentre nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 19.30, sarà aperto alla cittadinanza e ai professionisti del settore che potranno avere dei crediti, grazie a un accordo tra l’organizzazione e gli ordini degli architetti e dei geologi.

Tra i temi trattati nella mattinata: come l’Autorità Locale affronta il clima che cambia(architetto Fabio Menzietti, responsabile Area Gestione del Territorio – comune di Offida); il piano di adattamento ai cambiamenti climatici del comune di Offida (geologo Alessio Acciarri); stili di vita per un clima che cambia: il risparmio idrico come misura di adattamento ai cambiamenti climatici (dottoressa Kessili de Berardinis Legambiente Marche); corretta gestione dei consumi energetici in casa e a scuola (ingegnere Andrea Capitanelli, esperto tematiche energetiche – Sviluppo Marche Srl).

Nel pomeriggio: il progetto regionale “Patto dei Sindaci delle Marche” (Gianluca Carrabs, Amministratore Unico Sviluppo Marche Srl); il progetto Life Sec Adapt e il piano di adattamento ai cambiamenti climatici del comune di Offida (Fabio Menzietti e Alessio Acciarri); cambiamento climatico e rischio alluvioni nei corsi d’acqua: l’utilizzo delle serie pluviometriche storiche per la messa a punto di modelli numerici e di scenari di pericolosità (professor Marco Materazzi, Università degli Studi di Camerino); acqua e suolo: effetti sulla vitalità e funzionalità dei suoli (agronomo Mauro Tiberi, P. O. Monitoraggio Suoli – Regione Marche); la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la pianificazione urbana e territoriale (professor Massimo Sargolini, Università degli Studi di Camerino)

Entrambe le sessioni inizieranno con i saluti delle autorità, il sindaco Valerio Lucciarini e l’assessore alla Pianificazione e alla Gestione Roberto D’Angelo.

