ASCOLI PICENO – Presentata la lista “Cittadini in Comune” a sostegno del candidato sindaco Marco Fioravanti. “Il nostro è un progetto rivoluzionario, ci stiamo mettendo la faccia perché vogliamo il bene della città. Vogliamo essere i protagonisti di un vero cambiamento nel modo di fare politica, stando vicino alle persone quotidianamente e non solo durante la campagna elettorale”.

Con queste parole il candidato sindaco della coalizione di centrodestra ha presentato la lista presso la sede elettorale di corso Vittorio Emanuele: “Il nome scelto per la lista è emblematico. Da un lato abbiamo bisogno di comunità per uscire da un momento molto difficile per la nostra città, dall’altro vogliamo portare nuove persone all’interno del Comune per poter rappresentare al meglio la voce del popolo”.

Il candidato sindaco ha poi posto l’attenzione su uno dei principali temi del programma elettorale: “Possiamo parlare di un futuro per Ascoli solo se manteniamo il nostro ospedale Mazzoni, questa è una battaglia fondamentale per il nostro territorio. La Regione annuncia investimenti sull’ospedale sempre e solo a ridosso della campagna elettorale, poi però vengono cancellati: adesso è stata lanciata una nuova App come sistema di prenotazione, poi però una signora di 102 anni chiama il Cup e deve prenotare il suo appunntamento addirittura tra due anni. Credo sia davvero una situazione di inciviltà e mancanza di rispetto verso i cittadini. Dobbiamo arginare questo progetto da 500 milioni di euro su Spinetoli, spendendo molti meno soldi ma in maniera più ottimale: dobbiamo migliorare il collegamento tra l’uscita della superstrada in zona Marino e l’ospedale Mazzoni, ma anche investire sul miglioramento tecnologico e sulle persone. Le eccellenze sulla sanità non si fanno investendo sulle sacchette di cemento, ma sul personale medico che nonostante carichi di stress molto elevati sta lavorando in modo eccellente ogni giorno. Miglioriamo la qualità del nostro ospedale, affinché ne traggano vantaggi anche i pazienti: è questa la nostra battaglia più importante”.

Da parte sua è intervenuto anche l’assessore Gianni Silvestri: “Il nostro è un programma concreto, serio e realizzabile, che stiamo presentando ai cittadini in modo totalmente coerente e trasparente. Oltre alla fondamentale battaglia contro l’ospedale unico, vogliamo rimodulare il costo dei parcheggi in centro storico che reputiamo troppo elevato. Dobbiamo far tornare ad Ascoli chi è andato altrove, incentivando queste persone attraverso tariffe più basse per gli affitti: in questo modo si possono aiutare coloro che vogliono aprire nuove attività, ma anche sostenere le giovani coppie che vogliono stabilirsi ad Ascoli. Il nostro motto è “Affidabilità, Coerenza e Lealtà”, con una squadra così solida, unita e motivata possiamo davvero raggiungere grandi traguardi per la nostra città” ha concluso Silvestri.

Questo l’elenco dei componenti della lista di “Cittadini in Comune”: Mario Tacchini, Luisa Volponi, Fabio Albanesi, Paolo Anastasio, Emanuele Angelini, Marisa Antonori, Davide Bachetti, Alfredo Bertone, Adriano Bruschetti, Domenico Bucci, Patrizia Cappelli, Renato Cappelli, Raffaele Casola, Teresa Castelli, Giovanni Cataldi, Roberto Cipollini, Claudio De Angelis, Massimo De Luca, Luisa Ferretti, Mariano Gagliardi, Giorgio La Vista, Alberto Li Pira, Giuseppe Maggiolini, Mary Mandozzi, Massimo Marconi, Anita Musani, Beatrice Orfei, Massimo Pompocci, Franco Romersa, Maura Romersa, Emanuele Santini, Melissa Zoncada.

