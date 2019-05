ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale e sociale.

In occasione della Festa della Mamma, l’Avis Comunale di Castignano, l’Avis Provinciale e Comunale di Ascoli Piceno organizzano un concerto-evento, dal titolo “Mamme , Musica ed Avis insieme per promuovere la vita”, in programma al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno sabato 11 maggio alle ore 21.

E’ la fase conclusiva di un progetto avviato a febbraio, che vuole promuovere la cultura del Dono, incentivando e valorizzando il mondo del volontariato. L’Avis, come associazione di volontariato è consapevole dell’intima interconnessione tra il simbolo della Mamma, origine della vita e le attività di volontariato che aiuta le persone a ricercare il benessere e a tutelare la salute e la Vita.

Si tratta di un progetto in ambito territoriale, che vede come referenti Stefania Sciamanna, Presidente Avis Castignano, Stefano Felice Presidente Avis Ascoli Piceno e Berardino Lauretani, Presidente Avis Provinciale di Ascoli Piceno, con il coinvolgimento dei territori delle tredici sedi Comunali Avis, più della metà delle quali operano nei Comuni consorziati al Bim Tronto, con i rispettivi volontari. Impegnati in prima linea sono i cittadini, giovani e famiglie, ma anche responsabili e componenti delle varie associazioni artistiche partecipanti (Banda, Coro, Scuola di danza).

All’interno dell’iniziativa si sono organizzate lezioni di preparazione per i musicisti che partecipano all’evento dell’11 maggio, con coinvolgimento di persone in età compresa dai 10 agli 80 anni per l’utilizzo di strumenti musicali quali flauto, clarinetto, sax , tromba e altri; coinvolti anche gli allievi della banda di Castignano diretta dal M° Boccucci. Ci sarà anche l’esibizione del coro di voci bianche c.a.m., con il soprano Valentina Corradetti e il tenore Lorenzo Martelli; del coro “La Cordara”, lo spettacolo di danza “Luci sulla Danza” e una rappresentazione visiva di video e canzoni di DonAttori dal titolo “Lu Donatore”.

L’Avis ha coinvolto giovani donatori e non (fascia di età dai 18 anni in poi) nella preparazione di slide ed altri effetti informatici sonori, che rappresentano il mondo del volontariato e le varie attività svolte dalle 13 Comunali rappresentate, che verranno trasmesse durante un concerto finale.

Info presso la biglietteria del teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo.

