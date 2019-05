OFFIDA – Migliorare, tramite l’innovazione, la produzione e la competitività delle imprese e il reddito degli agricoltori.

E’ questo in sintesi l’obiettivo del seminario che si terrà venerdì 10 maggio ad Offida nella splendida cornice dell’Enoteca Regionale in via Garibaldi 75 a partire dalle ore 18,30.

Metodi di “Nutrizione Speciale” che legando le fasi fenologiche ad interventi mirati permettono di migliorare le produzioni in maniera qualitativa e quantitativa; utilizzo di sistemi di Biocontrollo per la lotta Biologica ed Integrata atti al contenimento di malattie fungine ed insetti dannosi alle produzioni. App e servizi per la gestione dei campi e le registrazioni obbligatorie in agricoltura, che facilitano il lavoro degli operatori e permettono di interfacciarsi con i portali per la compilazione delle domande di contributo.

Questi saranno i temi che verranno trattati nell’ambito del seminario informativo organizzato con la collaborazione di Green Agricoltura. Aziende agricole, operatori del settore, cittadini e interessati sono invitati a partecipare. Al termine dell’incontro gli organizzatori avranno il piacere di offrire un buffet/aperitivo a base di prodotti tipici locali a tutti gli intervenuti.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.