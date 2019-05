E’ la principale richiesta avanzata al Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in visita ad Ascoli Piceno dagli assessori regionali all’Istruzione Loretta Bravi e dall’assessore alle Aree Interne e alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti che hanno partecipato al tavolo con i sindaci del Cratere

ASCOLI PICENO – Ripristino dell’organico scolastico antecedente al sisma. E’ la principale richiesta avanzata al Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in visita ad Ascoli Piceno dagli assessori regionali all’Istruzione Loretta Bravi e dall’assessore alle Aree Interne e alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti che hanno partecipato al tavolo ad Ascoli con i sindaci del Cratere, come da loro stessi sollecitato.

E’ stato ribadito, si legge in una nota dell’Ansa, “l’impegno della Regione per salvaguardare i plessi del sisma” ed è stato sottolineato “il lavoro costante con l’Ufficio scolastico regionale sulle singole scuole”. I sindaci hanno sottolineato la carenza di organico (docenti e ata), chiedendo il ripristino della situazione antesisma vista l’evoluzione in itinere del ritorno delle famiglie nei luoghi di appartenenza.

Il Ministro ha espresso la volontà, su richiesta della Regione Marche, di ricevere personalmente i sindaci per valutare le diverse situazioni.

