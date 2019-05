La conversione degli stessi tagliandi per la nuova data fissata per l’8 giugno con Tommaso Paradiso e Dario “Dardust” Faini non è invece possibile perchè non sono state ancora definite le peculiarità del prossimo appuntamento musicale

ASCOLI PICENO – Importanti novità riguardanti il rimborso del biglietto per il concerto annullato di Dario “Dardust” Faini e Mahmood al Teatro Ventidio Basso lo scorso 8 maggio.

In relazione all’annullamento della serata del “Memorial Troiani”, previsto in teatro la sera dello scorso mercoledì 8 maggio, a causa della forte influenza che ha coinvolto il cantante Mahmood, è possibile sino al prossimo 15 maggio rimborsare gli spettatori. Presso il botteghino di piazza del Popolo sarà possibile ottenere il rimborso, mostrando il biglietto in proprio possesso.

Coloro che invece lo hanno acquistato online potranno ottenere il rimborso compilando il modulo https://www.vivaticket.it/ita/rimborso.

La conversione degli stessi biglietti per la nuova data del Memorial, fissata l’8 giugno con Tommaso Paradiso e Dario “Dardust” Faini non è invece possibile perchè non sono state ancora definite le peculiarità del prossimo appuntamento musicale.

Nei prossimi giorni l’organizzazione fornirà indicazioni più precise sulla nuova data del Memorial e sull’acquisto dei nuovi biglietti.

