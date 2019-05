Per artisti e cantanti tra i 18 e i 36 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 maggio

ANCONA – Ancora 10 giorni di tempo per cogliere l’opportunità di andare a scuola dal Maestro Mogol. Scade infatti il 20 maggio prossimo il bando emanato dalla Regione Marche per valorizzare la cultura e la musica popolare e dare l’opportunità, a 15 giovani talenti residenti nelle Marche, di perfezionare le proprie competenze in questo campo, come autori di testi, compositori, interpreti nella sede Centro Europeo di Toscolano (Info su http://www.cetmusic.it/) fondato e diretto dal famosissimo autore dei più grandi successi italiani Giulio Rapetti Mogol.

Il bando è indirizzato a giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni, residenti nelle Marche, già in possesso di capacità e competenze nelle discipline musicali oggetto dei percorsi di perfezionamento, testimoniabili attraverso produzioni originali ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche nella sezione dedicata: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio. Di seguito si procederà alla selezione tramite una giuria coordinata dallo stesso Mogol.

A settembre avranno inizio i corsi. Tre i percorsi formativi proposti: per autori di testi, compositori o interpreti, finalizzati a rafforzare e ampliare le competenze, in materia di musica popolare grazie a docenti, musicisti e tecnici altamente qualificati, sotto la direzione del Maestro Mogol. Agli insegnanti si alterneranno operatori della discografia (editori, esperti di diritto d’autore, ecc.) e artisti noti che, testimoniando le proprie esperienze, permetteranno agli allievi di capire come integrare la teoria alla pratica, la formazione all’attività professionale. E’ inoltre prevista la residenzialità, per gli allievi dei corsi, presso la struttura alberghiera inserita nel medesimo complesso che ospita il Cet, offrendo così i servizi di ristorazione e pernottamento per l’intera durata dei percorsi formativi.

Il percorso di ciascun giovane avrà infatti una durata di circa 110 giornate di cui 15 in “full immersion” suddivise in tre fasi consecutive di 5 giorni ciascuna, intervallate da circa un mese di attività da svolgere autonomamente , sulla base di specifiche indicazioni personalizzate fornite ai docenti che seguiranno, da remoto, l’avanzamento dell’attività.

Al termine sono previsti: un esame di verifica delle competenze acquisite; la registrazione in studio di un brano musicale da parte di ogni singolo allievo; un saggio pubblico di fine corso su canzone inedita con testo e musica scritti e interpretati dagli allievi. Il costo complessivo del progetto è pari a 50.000 euro.

