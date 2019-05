Mezzo utilizzato per la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Pietro Frenquellucci. Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi

ASCOLI PICENO – Singolare sinistro nella mattinata del 18 maggio nel capoluogo.

Ad Ascoli, vicino allo Squarcia, incidente stradale. Un furgone è finito contro un semaforo.

Mezzo utilizzato, in quel momento, per la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Pietro Frenquellucci. Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi

