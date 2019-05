Si è sfiorata la tragedia durante un match di calcio a Piattoni di Castel di Lama, tra Santa Maria e Borgo Solestà per la categoria allievi

CASTEL DI LAMA – Momenti di apprensione e timore durante una partita di calcio nel pomeriggio di domenica 19 maggio.

Nel pomeriggio di ieri infatti si è sfiorata la tragedia durante il match giocato a Piattoni di Castel di Lama, tra Santa Maria e Borgo Solestà per la categoria allievi.

Il giovane calciatore di diciassette anni mentre stava giocando a calcio è finito in un fossato al lato del campo: dopo la caduta la rete non ha retto l’impatto facendo cadere il ragazzo per ben tre metri. Ha riportato trauma cranico e trauma facciale.

Il calciatore ha riportato una serie di ferite ed è stato trasportato al “Torrette” di Ancona dall’eliambulanza giunta sul posto.

