Il pilota ascolano non è riusciuto a concludere la 5a prova del Campionato Mondiale Moto3 a causa di un forte dolore alla caviglia sinistra. Fenati è stato costretto ad abbandonare la gara a metà circa

ASCOLI PICENO – Un weekend iniziato male e conclusosi peggio. Questo il riassunto della 5a prova del Campionato Mondiale Moto3 di Romano Fenati. Il pilota ascolano, difatti, non è riuscito a concludere il Gran Premio di Francia, abbandonando la gara a metà circa.

Il motivo? Un forte dolore alla caviglia sinistra. A causare l’infortunio è stata una caduta nelle prove libere del venerdì, che ha compromesso tutto il fine settimana del 23enne pilota del VNE Snipers Team.

Per Fenati, l’opportunità del riscatto arriverà tra le mura amiche: al Mugello per il Gran Premio d’Italia. La gara è in programma il prossimo 2 giugno.

