ASCOLI PICENO – Una entusiasmante sequenza di spettacoli teatrali per tutti i gusti saranno rappresentati al Teatro Ventidio Basso a patire da ottobre 2019 fino a marzo 2020.

Guido Castelli ha sottolineato l’importanza di una scelta ben equilibrata di spettacoli che rispecchiano un pò tutti i gusti degli spettatori, dalle grandi produzioni con attori impegnati, a spettacoli più leggeri, musicali, commedie sempre comunque con grandi interpreti molto conosciuti nel panorama teatrale nazionale.

Piersandra Dragoni assessore alla cultura del Comune di Ascoli, considera buona la scelta di spaziare un pò in tutti i generi teatrali per questa nuova stagione, avendo fatto tesoro della esperienza della stagione passata. E leggendo il programma non si può che darle ragione perchè ce n’è veramente per tutti i gusti.

Gilberto Santini, dirigente dell’Amat che organizza la stagione teatrale con il patrocinio del Comune di Ascoli e della Regione Marche, ha infatti assicurato che ci sarà sia il teatro impegnato e della riflessione esistenziale, che quello della risata (con le commedie) ma anche della buona musica con i musical e le commedie musicali.

Nel dettaglio questo è il programma:

il 12 e il 13 ottobre andrà in scena uno spettacolo di danza ricco di suggestioni e illusioni visive su danzatori che sembrano volare tutto il tempo, si tratta della “Divina Commedia” (tutte e tre le cantiche), del gruppo “Nogravity Theatre”. Spettacolo creato da Emiliano Pellisari con le coreografie di Mariana Porceddu.

Il 22 e il 23 ottobre sarà la volta dell’amabile commedia “Un tram che si chiama Desiderio” di Tennessee Williams interpretata da Mariangela D’Abbraccio e dal giovane attore Giulio Corso, con la regia di Pier Luigi Pizzi.

Il 13 e il 14 novembre la grande Monica Guerritore sarà sul palco per “L’anima buona di Sezuan”, una favola teatrale di Bertolt Brecht con un allestimento scenico che fu quello voluto da Giorgio Strehler conosciuto molto bene dalla Guerritore.

Il 7 e l’8 dicembre un classico di William Shakespeare: “Falstaff e il suo servo” con la regia di Antonio Calenda e l’interpretazione di Franco Branciaroli e Roberto Herlitzka.

Il 2020 inizia in bellezza per il primo teatro cittadino poichè il 25 e il 26 febbraio la spumeggiante Nancy Brilli sarà sul palco con la commedia musicale di Jaja Fiastri: “A che servono gli uomini” con la regia di Lina Wertmuller e le musiche di Giorgio Gaber.

L’8 e il 9 febbraio una commedia della tradizione partenopea interpretata da Lello Arena: “Miseria e Nobiltà” del grande Eduardo Scarpetta. Riflessione e risate assicurate.

Una grande produzione teatrale approderà poi sul palco del Ventidio per le due date del 18 e del 19 febbraio con le musiche originali dei Queen nel musical: “We will rock you” regia di Tim Luscombe.

La stagione termina a marzo con le ultime due rappresentazioni il 14 e 15 marzo di una commedia francese sui rapporti complicati, contraddittori e divertenti fra uomo e donna, si tratta di : “Alle 5 da me” con Gaia De Laurentis e Ugo Dighero.

Per info su costi dei biglietti e abbonamenti: biglietteria del teatro 0736 298770- Amat 071 2072439- amatmarche.net- call center 071 2133600, oppure consultare il sito: ilteatroventidiobasso.it

