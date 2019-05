Perché l’elezione sia valida, occorre che si rechi al voto oltre la metà degli aventi diritto e la maggioranza di questi ultimi dovrà votare la lista. Nel caso in cui l’obiettivo del quorum non venga raggiunto, il Comune sarà affidato a un Commissario esterno.

CASTORANO – Una sola lista, un solo candidato sindaco. Il Coraggio di Cambiare sarà l’unica formazione che si presenterà alle elezioni comunali di domenica 26 maggio per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Castorano.

Di seguito una nota stampa della lista:

“Il gruppo è formato da donne e uomini che hanno voluto proporsi per assumersi la responsabilità di amministrare il paese con l’impegno di realizzare un importante progetto di coinvolgimento e rinnovamento. Si lavorerà insieme soprattutto per la crescita di settori importanti quali la pubblica istruzione, i servizi sociali, l’agricoltura, il turismo, cercando di creare un futuro migliore per i più giovani e garantendo un’assistenza concreta per gli anziani.

Il gruppo Il Coraggio di Cambiare, come sempre, sarà presente sul territorio e vicino alla gente per mettere il massimo impegno nel risolvere i problemi dei cittadini, ponendo particolare attenzione all’aspetto della vita sociale. Per la prima volta dal dopoguerra ad oggi, le elezioni comunali di Castorano vedranno la partecipazione di una sola lista e mai come in questa volta il voto di ciascun cittadino sarà importante per decidere chi dovrà governare il nostro paese per i prossimi cinque anni.

Nello specifico, affinché l’elezione sia valida, occorre che si rechi al voto oltre la metà degli aventi diritto e la maggioranza di questi ultimi dovrà votare la lista. Nel caso in cui l’obiettivo del quorum non venga raggiunto, il Comune sarà affidato a un Commissario esterno, con tutte le conseguenze e problematiche del caso”.

“Per questi motivi – sottolinea il candidato sindaco Graziano Fanesi – ma soprattutto per rendere concreta la nostra volontà di impegnarci per il futuro di Castorano, chiedo a tutti di dare fiducia alla nostra squadra recandosi alle urne domenica 26 maggio 2019 e votando la nostra lista Il Coraggio di Cambiare. Castorano merita l’impegno di tutti per raggiungere il quorum”.

