ASCOLI PICENO – Proseguono a ritmo incessante i preparativi per la quarta edizione di “Moda sotto le stelle…Il Centro sfila”, la kermesse di moda realizzata da Simbiosi Marketing con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, l’Associazione Culturale Cuore Azzurro ed il sostegno di Ascoli Reti Gas, Sara Servizi, Costruzioni Pelliccioni e Centro Casa 2.

La splendida location del Chiostro di San Francesco sarà per una serata al centro della moda cittadina per via della preziosa partecipazione di innumerevoli aziende: La Maison Spose, Ego Abbigliamento, Marina Grando by Liolà, People, Wudawu Accessori, Zenzero, Fate e Folletti, Bartoli Alfredo, Interno 26, Street Style, Modaiole, Ottica Punti di Vista.

“Nel corso della serata – dice il Consigliere Laura Trontini, ideatrice della manifestazione insieme a Daniela Massi e Francesca Pantaleone – ci sarà l’occasione per premiare la stilista dell’anno che corrisponde al nome di Diletta Pavolini; la stessa presenterà in esclusiva alcune sue creazioni molto particolari. Daremo spazio anche a diverse cantanti emergenti, tra le quali Giulia Carosi, Sofia Tatoscevbitz, Camilla Palmisano e Giorgia De Santis.”

La complessa macchina organizzatrice si avvarrà, per quanto riguarda la regia e i quadri moda dell’esperienza dello stilista Andrea Pizi, sempre presente nei quattro anni di edizione della manifestazione.

“Nata un pò per scherzo – dichiara l’Assessore al Commercio Alessandro Filiaggi – con il passare degli anni, Moda Sotto Le Stelle… Il Centro Sfila, ha preso sempre più piede diventando un punto di riferimento della primavera ascolana per tanti commercianti del Centro Storico, che riescono a far conoscere i loro prodotti ad un pubblico variegato e qualificato”.

Della manifestazione anche la Scuola di Danza Arabesque, che farà esibire sia i piccolini che i grandi. Il trucco e parrucco è stato affidato alle mani esperte di Valentina Silvestri – Make Up Artist e Parrucchieria Nuovo Look.

La manifestazione sarà presentata dall’affascinante Francesca Martinelli. Per info: 334 3239570.

