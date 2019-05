ASCOLI PICENO – Novità entusiasmante per l’Istituto Musicale Spontini, per i suoi insegnanti ma anche per i ragazzi e per le loro famiglie, nonchè per l’intera città di Ascoli che deve essere orgogliosa di questa eccellenza della cultura musicale locale.

Al 18° Concorso Musicale Internazionale intitolato a “Paolo Barrasso” di Caramanico Terme (Pescara), il sestetto di clarinetti dell’Istituto “Gaspare Spontini” diretto dal Maestro Francesco Albertini ha vinto il Primo Premio con la votazione di 98/100 .

Il sestetto è formato dai giovanissimi : Leonardo Arcangeli, Isaia Belardinelli, Marco Di Vita, Matteo Serra, Marco Simonetti e Claudia Vitelli.

Un altro successo per l’impegno e il talento di questi ragazzi.

Un successo per la musica.

