Venti minuti con il candidato sindaco di “Solidarietà Lavoro e Partecipazione” che risponde alle questioni più di attualità cittadine come Università, Unione dei Comuni, nuovo insediamento sanitario e non manca di rispondere tra le righe al suo sfidante

SPINETOLI – Riviera Oggi e Piceno Oggi ascolteranno nel periodo che ci divide dal 26 maggio, giorno del voto amministrativo, diversi candidati sindaco dei c0muni del Piceno in interviste video della durata di 20 minuti, registrate al ristorante Kabina Welcome di Fosso dei Galli, a San Benedetto.

Ecco l’appuntamento con Alessandro Luciani, sindaco uscente e candidato sindaco per “Solidarietà Lavoro e Partecipazione” a Spinetoli.

“Quello che abbiamo fatto per la vulnerabilità sismica nelle scuole mi rende orgoglioso”

“Forse Mandozzi pensa che siamo negli Anni Novanta, quando i Comuni potevano spendere”

“Ospedale? L’area corrisponde a tutto quello che desidera la Regione. Di chi è il terreno?…”

“Vorrei riprendere i progetti per il Centro Storico che abbiamo dovuto accantonare a causa del terremoto del 2016”

“Gli eventi con gli immigrati in via Tevere? Non si è capito bene. Comunque io sono il sindaco che sta coi cittadini”

“L’Università a Spinetoli? Vi spiego perché l’ho chiusa”

