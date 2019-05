Il giovane ex Ascoli verrà infatti riscattato dal Bologna per 14 milioni e la Juventus potrà riacquistarlo per 20 e decidere se cederlo subito per una cifra intorno ai 30 milioni.

ASCOLI PICENO – La Juventus non sbaglia un colpo, altra plusvalenza in vista. Negli ultimi anni la società torinese ha realizzato una serie di plusvalenze fruttuose come quella di Mandragora o Sturaro solo per citarne alcune.

Stavolta tocca al talento di Rotella arricchire le casse bianconeri, il giovane ex Ascoli, Riccardo Orsolini verrà infatti riscattato dal Bologna per 14 milioni la Juventus potrà riacquistarlo per 20 milioni e decidere se cederlo subito per una cifra intorno ai 30 milioni o tenere il giovane talento ascolano in rosa.

Orsolini dopo una mezza stagione in ombra all’Atalanta nello scorso campionato sotto la guida di Gasperini passò al Bologna con prestito oneroso con diritto di riscatto trovando già più spazio rispetto a Bergamo. Proprio con i felsinei ha dimostrato in questa stagione 2018/19 tutte le sue qualità in questa seconda fase di campionato è uscito fuori tutto il suo valore quello già ammirato al “Del Duca” prima di passare dall’Ascoli alla Juventus, segnando ben 8 reti è diventato obiettivo di alcuni club italiani e europei.

