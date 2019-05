ASCOLI PICENO – Viabilità difficile, nella mattinata del 23 maggio, in Superstrada.

Poco prima delle 8 incidente stradale fra Castel di Lama e Maltignano, direzione Ascoli. Secondo le prime indiscrezioni tra auto e un furgone per cause in fase di accertamento. Quest’ultimo ha perso del carico, bottiglie d’acqua, danni notevoli ai veicoli coinvolti

Sul posto personale sanitario del 118 e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi.

Circolazione molto rallentata sull’Ascoli-Mare e traffico in “tilt” al momento.

AGGIORNAMENTI Due feriti portati in ambulanza all’ospedale di Ascoli, uscita ancora obbligatoria a Castel di Lama ma a breve si punta ad una parziale riapertura con circolazione ad una sola corsia.

