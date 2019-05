ASCOLI PICENO – Cultura e sociale nel capoluogo.

Pronto il nono evento dell’associazione culturale onlus Das Andere, il quinto del programma culturale “Aristosophia” previsto per la stagione 2019. La conferenza è organizzata per sabato 25 maggio dalle 18 alle 20 presso la Libreria Rinascita di Ascoli e vede ospite il giornalista e scrittore Giorgio Leonardi. Si parlerà di Ugo Foscolo.

Un ritratto autentico dai contorni inediti che, attraverso la corrispondenza privata, mette a nudo l’umanità di Foscolo, le fragilità e le incoerenze, il suo orgoglio e le sue emozioni. Ma questo libro non è una semplice biografia, è anche uno scandaglio gettato nel grande mare delle opere che lo hanno reso immortale, il racconto dei grandi temi della sua letteratura, il riconoscimento dell’attualità della sua figura e della necessità di riscoprirne l’importanza fuori dai noiosi e stereotipati programmi scolastici. Sullo sfondo di eventi storici cruciali, ecco la vera vita di un uomo e di un poeta, degli amori che l’hanno infiammato, dei suoi vivi tormenti e dell’eredità lasciata a noi posteri. Prefazione di Tomaso Kemeny.

Giorgio Leonardi nato nel 1972, è Dottore di ricerca in discipline letterarie, studioso di letteratura otto-novecentesca su cui ha pubblicato vari contributi in rivista e volume. Ha collaborato alla didattica nelle Università di Roma e Viterbo. Tra le altre cose, ha scritto capitoli e sezioni di un’antologia di Letteratura per i licei (Zanichelli Editore) ed è autore del libro Milano scapigliata (Meravigli Editore). Di Janin ha già tradotto e curato la monografia su Il marchese de Sade (Salerno Editrice).

