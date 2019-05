ASCOLI PICENO – Intervento del personale sanitario del 118, nel primo pomeriggio del 23 maggio, a Palombare, frazione di Ascoli.

Incidente stradale, auto fuori strada secondo le prime indiscrezioni per cause in fase di accertamento. Ferita una donna.

Sul posto anche Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. Allertata eliambulanza per il trasferimento della persona al Torrette di Ancona.

