Disavventura per una turista tedesca. Bottino intorno ai 500 euro, il furto potrebbe essere avvenuto diverso tempo fa

MONTALTO DELLE MARCHE – Sgradita sorpresa nell’entroterra ascolano per una donna proveniente dalla Germania.

Una turista tedesca era tornata in questi giorni a Montalto delle Marche per godersi un po’ di vacanze nella propria casa ma ha scoperto che era stata visitata dai ladri.

Allertati i carabinieri che sono giunti sul posto per gli accertamenti. Il furto potrebbe essere avvenuto diverso tempo fa dato che la donna da mesi non frequentava il Borgo. Un bottino comunque non elevato, quello trafugato dai ladri: stima intorno ai 500 euro.

Indagini comunque in corso da parte dei militari della locale Stazione e della compagnia sambenedettese.

