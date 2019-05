Analizzano in tempo reale e 24 ore su 24 sia il PM2.5 e sia il PM10. I colori delle centraline corrispondono, come da legenda, all’ultimo dato registrato in tempo reale

ASCOLI PICENO – E’ online un’importante novità per la tutela dell’ambiente nel nostro territorio.

Sul sito “Che aria tira?” ecco la mappa completa, e aggiornata, delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria attive nella nostra provincia di Ascoli.

“Le centraline della prima rete indipendente di monitoraggio dell’aria e dell’inquinamento di Ascoli Piceno analizzano in tempo reale e 24 ore su 24 sia il PM2.5 e sia il PM10 – si legge nel sito – I colori delle centraline corrispondono, come da legenda sulla mappa, all’ultimo dato registrato in tempo reale. Cliccando su una singola centralina si può vedere nello specifico l’ultimo dato registrato per entrambi gli inquinanti analizzati (PM2.5 e PM10) e si avrà la possibilità (cliccando sulla voce ‘Dettaglio’) di accedere alla pagina specifica di ogni singola centralina. Li si potranno trovare tutti i grafici in tempo reale, le medie orarie delle ultime 24 ore e le medie giornaliere degli ultimi 60 giorni”.

“Tutti questi dati, oltre che pubblicati sul nostro sito, sono liberamente scaricabili” si legge sempre nel sito.

