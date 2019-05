COLLI DEL TRONTO – Il candidato sindaco per Liberamente Colli, Andrea Cardilli, nel comunicare l’ora e il luogo del comizio elettorale di chiusura, che si terrà il 24 maggio, alle ore 21, in Piazza XXV Aprile, lancia il suo ultimo appello ai cittadini.

“In questi 5 anni abbiamo lavorato con il massimo delle nostre forze e capacità, portando a termine la quasi totalità dei punti contenuti nel nostro programma elettorale e predisponendo la realizzazione di quanto ancora manca in termini di risorse e di procedure burocratiche. Tutti i nostri progetti non hanno gravato economicamente sulle tasche dei cittadini, ci siamo impegnati per cercare fondi, finanziamenti e partenariati. E ci siamo riusciti. Colli ha infatti ottenuto una pioggia di finanziamenti a sostegno delle attività e dei lavori svolti in questo ultimo quinquennio. Mi piace sperare di essere e di essere stato il sindaco della gente, perché ritengo che questo sia il titolo più alto che un primo cittadino possa ricevere. Ci auspichiamo di amministrare la città per altri 5 anni, in maniera indipendente, come abbiamo sempre fatto, con Colli come unica nostra bandiera” le sue parole.

