MALTIGNANO – Siamo agli sgoccioli, elezioni comunali nel Piceno ormai imminenti.

A Maltignano comizio finale per Armando Falcioni, di “Democrazia e Trasparenza per Maltignano”. Chiusura della campagna elettorale, il 24 maggio, nella piazza adiacente della scuola di via Nuova. In caso di maltempo al teatrino parrocchiale.

Appuntamento dalle 21.30.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.