MONSAMPOLO DEL TRONTO – Elezioni comunali, tutto pronto, ormai, nel Piceno.

A Monsampolo del Tronto comizi finali per i due candidati sindaci: Massimo Narcisi per “Progetto Comune” e Pierluigi Caioni con “Uniti verso il futuro”. Appuntamenti il 24 maggio.

Per Massimo Narcisi chiusura della campagna elettorale in piazza Vittorio Bachelet dalle 21 a Monsampolo del Tronto.

Per Pierluigi Caioni, invece, chiusura della campagna elettorale in piazza Nuova a Stella di Monsampolo dalle 21.30. In caso di maltempo appuntamento presso la sede elettorale di via La Pira.

