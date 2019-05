ASCOLI PICENO – Oggi 23 comuni piceni su 33 vanno al voto per rinnovare la carica di sindaco e il consiglio comunale. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 ma ricordiamo che lo spoglio per le amministrative non inizierà prima di domani pomeriggio alle 14 visto che prima si procederà con lo scrutinio relativo alle europee.

AFFLUENZA DEFINITIVA DELLE ORE 23 PER LE COMUNALI

AFFLUENZA ORE 19 (dati percentuali)

DATO MEDIO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (23 Comuni su 33 rinnovano cariche di sindaco e consiglieri): 55,06

ASCOLI PICENO 52,43

CARASSAI 49,13

CASTIGNANO 52,02

CASTORANO 58,07

COLLI DEL TRONTO 61,24

COMUNANZA 59,33

COSSIGNANO 54,19

CUPRA MARITTIMA 54,30

FOLIGNANO 56,64

MALTIGNANO 55,02

MASSIGNANO 55,49 – –

MONSAMPOLO DEL TRONTO 53,67

MONTALTO DELLE MARCHE 56,68

MONTEDINOVE 58,00

MONTEFIORE DELL’ASO 49,03

MONTEMONACO 69,32

MONTEPRANDONE 56,13

OFFIDA 61,82

PALMIANO 54,59

ROCCAFLUVIONE 59,93

ROTELLA 65,23

SPINETOLI 58,82

VENAROTTA 58,07

AFFLUENZA ORE 12. Alle 12 il dato sull’affluenza medio in Provincia di Ascoli si attesta al 20,99%. Così tutti l’affluenza in tutti e 23 i comuni che vanno al voto per le amministrative nel Piceno.

ASCOLI PICENO: 16,48%

CARASSAI 19,91,

CASTIGNANO 17,61,

CASTORANO 20,97,

COLLI DEL TRONTO 22,78,

COMUNANZA 20,08,

COSSIGNANO 21,59,

CUPRA MARITTIMA 19,76,

FOLIGNANO 21,47,

MALTIGNANO 18,13,

MASSIGNANO 21,22,

MONSAMPOLO DEL TRONTO 18,37,

MONTALTO DELLE MARCHE 20,73,

MONTEDINOVE 25,65,

MONTEFIORE DELL’ASO 18,33,

MONTEMONACO 29,90,

MONTEPRANDONE 21,48,

OFFIDA 22,36,

PALMIANO 25,51,

ROCCAFLUVIONE 22,14,

ROTELLA 29,31,

SPINETOLI 20,36,

VENAROTTA 23,28.

(dati Eligendo)

