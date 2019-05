ASCOLI PICENO – Paura e timore nella tarda mattinata del 27 maggio nel capoluogo.

Ad Ascoli, vicino via Adriatico, fiamme da un appartamento per cause in fase di accertamento. Forse un malfunzionamento di qualche apparecchio elettrico.

All’interno una coppia, uomo e donna. Sul posto Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118 per lo spegnimento del rogo e i soccorsi.

La coppia è stata portata in ospedale per le cure mediche.

