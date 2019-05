Il weekend in arrivo vedrà invece il rock-party dei Distretto 13 fare da colonna sonora a due eventi veramente speciali: stasera in Piazza Spalvieri a Venarotta, la Pasticceria “Alma” organizzerà una festa che inizierà alle ore 19,00 con aperitivo a base di arrosticini, birra e frittelle e con la musica live dalle 22.30.

ASCOLI PICENO – Sebbene l’attività musicale dei Distretto 13 non si sia mai arrestata, si avvia nei prossimi giorni la stagione più intensa per la rock band picena : venerdì 31 maggio, la band si esibirà in concerto alla Pasticceria “Alma” di Venarotta mentre sabato primo giugno, sarà la volta dell’Éclair Food Festival a Piane di Morro.

“Siamo alla partenza di una stagione musicale che ha in programma bellissime sorprese – racconta Massimo Lori – il calendario del tour estivo è già denso di eventi e molti altri se ne stanno aggiungendo. Tra pochissimo potremo anche annunciare una sorpresa straordinaria, intanto siamo molto orgogliosi di poter portare il nostro nuovo spettacolo alle feste della Pasticceria Alma e dell’Eclair. Voglio ringraziare personalmente i ragazzi e le ragazze della band che durante l’inverno hanno lavorato duramente per migliorare lo spettacolo ed in modo particolare Luca Maurizi ed Andrea Di Luigi per la professionalità e l’impegno con cui supportano questa bellissima avventura”.

Per avere qualche anticipazione di questa stagione musicale che si preannuncia davvero interessante, non resta che prendere parte ad una delle due feste in programma nel weekend, o magari ad entrambe.