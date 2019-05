Originario del Piceno, ha 39 anni e in passato è stato a Rieti

ASCOLI PICENO – Via Nadia Carletti, ecco Luca Iobbi.

Si è insediato il 31 maggio al Comando della Polizia Stradale di Ascoli Piceno il Commissario Capo della Polizia di Stato Luca Iobbi: il Funzionario ha assunto la dirigenza del Reparto subentrando nell’incarico a Nadia Carletti, trasferitasi alla Sezione di Teramo.

Trentanove anni, originario del Piceno, il nuovo Comandante proviene dalla Sezione Polstrada di Rieti, che ha diretto per 4 anni, trovandosi quindi in prima linea nel delicato momento storico che ha visto la realtà reatina, come quella marchigiana, sconvolta dall’emergenza sisma del 2016.

Laureato in Giurisprudenza, con un Master in “Scienze della Sicurezza”, il dirigente avrà ora il coordinamento della Specialità della Polizia Stradale nel territorio provinciale, potendo contare sulla Sezione di Ascoli Piceno nonché sul Distaccamento Polstrada di San Benedetto del Tronto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.