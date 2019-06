Alle 16e30, ci sarà la presentazione delle “Vecchie Glorie”, oltre 60 ex calciatori e allenatori, divisi in due squadre in maglie bianche e nere. ci saranno anche Franco Colomba, Massimo Cacciatori e Fabrizio Castori sulle panchine.

ASCOLI PICENO – Si terrà l’8 giugno allo stadio “Cino e Lillo Del Duca”, l’atteso evento che riporterà in campo tantissime vecchie glorie bianconere. Gli organizzatori dell’evento “Ieri, oggi e semrpe Ascoli Calcio” hanno reso nota la locandina con il programma ufficiale.

Un pomeriggio a tinte bianconere, si inizia alle ore 14 con l’esibizione di diverse formazioni giovanili e di due squadre femminili dell’Ascoli Calcio. Alle 16e30, ci sarà la presentazione delle “Vecchie Glorie”, oltre 60 ex calciatori e allenatori, divisi in due squadre in maglie bianche e nere.

Alle ore 19 ci sarà il match a due ranghi contrapposti e sostituzioni senza limite con due tempi da 45 minuti ciascuno. La serata si concluderà con l’esibizione del gruppo musicale “Trame di Rino” con ingresso libero a partire dalle ore 21:30.

Ecco la lista aggiornata dei presenti, non ci potranno essere Oliver Bierhoff, Walter Casagrande, Borislav Cvektovic, Daniele Cacia e altri ex che hanno comunque voluto manifestare il loro interesse con un video nella pagina Facebook “Ieri Oggi e per Sempre Ascoli Calcio”, ci saranno anche Franco Colomba, Massimo Cacciatori e Fabrizio Castori sulle panchine.

Il White team ancora da completare: Giovanni Indiveri, Maurizio Scaramucci, Massimiliano Manni, Ettore Ionni, Peter Livon , Davide Tentoni , Pinuccio Di Meo, Vincenzo Rodia, Giuseppe Carillo, Donato Anzivino, Walter Gibellieri, Gianluca Carpani, Carlo Trevisanello, Osvaldo Mancini, Angelo Pierleoni, Massimiliano Favo, Vittorio Pinciarelli, Fabio Di Venanzio, Gaetano Fontana. Antonio Morello, Giovanni Roccotelli,Adriano Mario Bonfiglio, Francesco Passiatore,Salvatore Bruno,Gianni Quadri,Bruno Giordano,Massimo Silva,Stefano Pompini,Giuseppe Aquino.

Il Black team ancora da completare: Fabrizio Lorieri, Nicola Di Bitonto, Andrea Da Rold, Vincenzo Rodia, Mirko Cudini,Massimo Paci, Salvatore Fusco Antonio Aloisi, Giovanni Bucaro, Andrea Mengoni, Enrico Nicolini, Antonio Dell’Oglio, Roberto Marta,Mimmo Cristiano,Domenico Agostini,Giorgio La Vista, Daniele Di Donato,Benito Carbone,Luigi Giorgi,Giancarlo Cavaliere,Pietro Zaini, Claudio Pierantozzi ,Andrea Soncin,Eddy Baggio, Luigi Grassi, Mattia Mustacchio.

