ASCOLI PICENO – Il 28 maggio presso la Sala Conferenze del Consorzio Universitario Piceno, in Via Tornasacco 27 ad Ascoli Piceno, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso B.E.St.- Borse d’eccellenza per studenti, giunto alla nona edizione.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Universitario Piceno con l’intento di sostenere gli studenti universitari piceni più meritevoli attraverso l’assegnazione di due tipologie di borse di studio, del valore complessivo di 32, mila euro destinate ai 32 migliori studenti che hanno avviato il percorso universitario nel piceno nel corrente anno accademico 2018/2019.

B.E.St. I (25 borse di mille euro per studenti iscritti al 1° anno dei Corsi di Laurea triennale)

B.E.St. II (7 borse di mille euro per studenti iscritti al 1° anno dei Corsi di Laurea magistrale)

GRADUATORIA B.E.ST. I

VALENTINA GARRITANO

VALERIA PANZARANI

MELISSA PASQUALINI

GRETA DRASTI

MATTEO DI SALVATORE

CHIARA PASSACANTANDO

DANTINA LACCHEI

SILVIA PASQUALINI

AURORA MONTECCHIARI

BEATRICE GULLO

DEBORA SACCUTA

MIRCO GHITARRARI

ELISA ESPOSTO

BENEDETTA CIARLITTO

MARTINA COCCIA

GIULIA BRANDIMARTE

SOFIA LUPPARELLI

ALESSIO COCCHIERI

CHRISTIAN FIORAVANTI

SERENA MANSI

GIULIA SCALINI

MICHELE MECOZZI

ROSSELLA DE GIOSA

VERONICA NARDINI

GLORIA SERI

GRADUATORIA B.E.ST. II

ILARIA BALDASSARRI

ALESSANDRA BARZACCA

VERONICA LUCIANI

LORENZO GRILLI

LUCIA CONTIGIANI

MATTEO CAPECCIA

ILENIA CRISCI

Le graduatorie finali dei vincitori del concorso sono pubblicate sul sito web del Consorzio Universitario Piceno (www.cup.ap.it), nella sezione Bandi/B.E.St..

Nel corso della cerimonia di premiazione finale, che ha visto la partecipazione di rappresentanze delle Università, delle Scuole e delle Istituzioni del territorio che sostengono il sistema universitario locale, tutti i vincitori hanno ricevuto anche un attestato su pergamena.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno, Achille Buonfigli, conferma che anche per il nuovo accademico 2019/2020 il concorso premierà altri studenti universitari, annunciando l’uscita dei nuovi bandi per il prossimo mese di giugno.

Tutti gli studenti che si iscriveranno a corsi universitari attivi ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto sono invitati a visitare il sito del Consorzio www.cup.ap.it / Bandi / B.E.St. per conoscere le modalità di partecipazione alla X edizione del concorso B.E.St.

