Salvo termine anticipato delle opere, per l’asse viario est-ovest composto dalla via XX settembre, da piazza Roma in corsia sud e da un breve tratto della via Angelini

ASCOLI PICENO – Tramite ordinanza il Comune di Ascoli ha disposto che per il periodo compreso dal 3 al 7 giugno, salvo termine anticipato delle opere, per l’asse viario est-ovest composto dalla via XX settembre, da piazza Roma in corsia sud e da un breve tratto della via D. Angelini:

– è istituito il senso unico alternato di marcia mediante movieri;

– è revocata tutta l’offerta di sosta ubicata sul lato sud, con contestuale istituzione del divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 in ambo i lati.

L’ordinanza è disponibile sul sito del Comune ascolano

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.