ASCOLI PICENO – Tramite un’ordinanza il Comune di Ascoli ha disposto per viale Benedetto Croce, in ambo le semicarreggiate e per il tratto compreso dall’intersezione con la via Aosta/Gorizia fino a piazza Immacolata, per il periodo compreso dal 10 giugno al 31 luglio, salvo termine anticipato delle opere:

– il divieto di sosta con rimozione forzata 00-24;

– interdizione della viabilità pedonale sul marciapiede. Il transito pedonale sarà garantito dirottando lo stesso sul lato opposto mediante la collocazione della specifica segnaletica stradale di chiusura e deviazione;

– sono interdetti la circolazione veicolare, da attivare di volta in volta in base alle esigenze di cantiere su una o entrambe le semicarreggiate, e gli sbocchi dalle vie laterali;

L’ordinanza è disponibile sul Comune di Ascoli.

