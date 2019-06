NOTA BENE: il numero di visualizzazioni su Youtube non considera le visualizzazioni direttamente su questa pagina a causa del sistema di pre-rolling

ASCOLI PICENO – Verso il ballottaggio per l’indicazione del sindaco di Ascoli: si vota domenica 9 giugno e la scelta è tra Marco Fioravanti e Piero Celani.

Piceno Oggi, attraverso Pier Paolo Flammini, ha intervistato i due pretendenti all’Arengo. Venticinque minuti ciascuno per capire meglio i programmi, conoscere i due candidati e capire le differenze, politiche e personali, tra i due.

L’intervista a Piero Celani è stata registrata venerdì 31 maggio.

A me Castelli e Fioravanti in dieci anni non mi hanno mai consultato, sono stato in esilio nella mia città

L’ospedale di Vallata? Io mi opposi con successo già nel 2003, Castelli ha combinato un disastro politico ma nel 2012 era pronto ad averlo a Campolungo

Vi dico cosa bisognerebbe fare per Ascoli e che non si è fatto

Avete presente cosa è l’illuminazione pubblica oggi in alcune vie della città? O cosa non si è fatto per la scuola di Monticelli?

La campagna elettorale è brutta. Per certi versi non riconosco la mia città. Ci sono alcuni don Rodrigo e un bel numero di bravi…

Gli ascolani si sono già pronunciati su Castelli e Fioravanti. Partivano dal 61% e sono arrivati al 37%…

