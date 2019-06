ASCOLI PICENO – Il Ministro dell’Interno torna nel capoluogo il 5 giugno.

Matteo Salvini, Vice Premier, torna ad Ascoli per sostenere il candidato del centrodestra Marco Fioravanti al ballottaggio previsto il 9 giugno contro lo sfidante Piero Celani.

Ecco il programma della visita:

Ore 10,55 Mercato di Via Recanati (ingresso via Mari uscita via Kennedy)

Ore 11,30 visita privata

Ore 12.00 visita Mercato Piazza Arringo

Ore 12,30 Chiostro di San Francesco – pranzo nazional popolare con musica dal vivo, birra e porchetta – breve intervento sul palchetto

Ore 14 Partenza

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.