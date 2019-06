ASCOLI PICENO – Il Ministro dell’Interno torna nuovamente nel capoluogo il 5 giugno per sostenere la candidatura di Marco Fioravanti a sindaco in vista dell’imminente ballottaggio del 9 giugno contro Piero Celani.

ORE 13:30 – Il comizio finale per la visita ad Ascoli di Matteo Salvini dal Chiostro di San Francesco. VIDEO

ORE 13 – Qualche domanda a Salvini in centro ad Ascoli. VIDEO

ORE 12 E 30 – In centro c’è il mercato, Salvini si fa una foto con Castelli e ancora con Fioravanti. Poi un salto ad assaggiare le olive all’ascolana

ORE 12 E 20 – Altro bagno di folla per Salvini in piazza Arringo all’uscita dopo la visita in chiesa. Selfie per lui e Fioravanti FOTO E VIDEO

ORE 11 e 50 – Salvini, seguito da un corteo, visita Piazza Arringo e la Chiesa di Sant’Emidio. Il Ministro dell’interno scortato da Marco Fioravanti, Guido Castelli, Andrea Maria Antonini e Roberto Maravalli, segretario cittadino della Lega. In questo momento il leader della Lega a colloquio col vescovo. VIDEO e FOTO

ORE 11 – Salvini si fa un bagno di folla e di selfie in via Kennedy prima di partire per il centro e Piazza Arringo. “Preparate il telefono, non voglio fare tardi”. A un pensionato che ha ottenuto la quota 100 dice: “Paghi a bere a tutti”.

Ore 10 – Matteo Salvini al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli, le immagini

Il Ministro dell’Interno si è presentato al Comando Provinciale dei Carabinieri per la fondazione dell’Arma. Salvini era accompagnato dal Prefetto Rita Stentella e il Colonnello, e Comandante, Ciro Niglio (foto del nostro Roberto Testadura, presente sul posto).

