Nei primi venti secondi del video si vede Matteo Salvini con il dossier in mano

ASCOLI PICENO – “Questa mattina ho consegnato al Ministro degli Interni Matteo Salvini, in occasione della sua visita ad Ascoli, un dossier contenente gli atti post sisma che, in qualità di Sindaco e di Tecnico, ritengo urgenti e necessari per accelerare la ricostruzione e la ripresa economica delle zone terremotate”.

Così il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, il 5 giugno in occasione della visita del Vice Premier ad Ascoli.

“Noi non molliamo” ha aggiunto il primo cittadino.

