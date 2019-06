ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Provinciale di Ascoli informa che la strada provinciale 24 Dell’Ascensione verrà temporaneamente chiusa al transito in alcuni momenti della giornata, dal Km. 1+200 al Km. 1+700, nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, da lunedì 10 giugno fino a venerdì 28 giugno.

Si fa presente che la disposizione, al fine di ridurre al minimo i disagi, vige soltanto nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18. Sono inoltre esclusi i giorni festivi. In ogni caso, il bus per il servizio trasporto scolastico verrà garantito.

L’ordinanza è stata disposta dal Servizio Viabilità dell’Ente, su richiesta della ditta incaricata, per consentire l’esecuzione delle necessarie opere di difesa dalla caduta massi. I lavori in programma si inquadrano nel Piano stralcio Anas per il ripristino della viabilità post sisma e fanno parte di una serie di interventi per la messa in sicurezza dell’importante arteria stradale dell’importo complessivo di circa 1 milione e mezzo di euro.

Nel periodo di vigenza del provvedimento, il traffico veicolare, verrà pertanto deviato sulla Strada Provinciale 14 Castel di Croce e sulla 93 Venarottese.

