Tutte le informazioni per accedere al firmacopie e poter fare una foto con il cantante. Appuntamento l’8 giugno

ASCOLI PICENO – Sabato 8 giugno, dalle 17:30 alle 20:30, il Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno ospiterà Alberto Urso, il vincitore dell’edizione 2019 di “Amici”, che firmerà le copie del suo primo album “Solo” e incontrerà i suoi fan, evento in collaborazione con “Alla Vigna”.

Per accedere al firmacopie con Alberto Urso al Centro Commerciale Città delle Stelle è necessario presentare il CD e la liberatoria privacyper le riprese video-fotografiche obbligatoria per tutti i partecipanti, minorenni e maggiorenni.

Chi acquista il CD presso “Mondadori Bookstore”, Unieuro e Ipercoop del Centro Commerciale Città delle Stelle (bisogna conservare lo scontrino) riceverà un pass prioritario, uno per ogni CD.

Tutti coloro i quali non hanno il pass, ma portano con sé il CD “Solo” , entreranno nell’area firmacopie dopo i possessori di pass prioritario.

La liberatoria, scaricabile sul profilo Facebook del Centro Commerciale Città delle Stelle, andrà consegnata al personale a bordo palco prima di salirvi.

