ASCOLI PICENO – Applausi a scena aperta al Ventidio Basso.

Successo ad Ascoli per il ventennale del “Memorial Alessandro Troiani”, la manifestazione ascolana che ogni anno viene organizzata dall’Ail per raccogliere fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, oltre che per ricordare lo sfortunato commerciante scomparso nel 1998.

Dopo numerose difficoltà dovute a defezioni e rinvii, a causa di differenti motivi dettati dal cast, l’appuntamento ha avuto luogo al teatro Ventidio Basso la sera dell’8 giugno.

A fare gli onori casa Dario “Dardust” Faini, affiancato da alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano.

Accanto a lui si è esibito Tommaso Paradiso, in questi giorni uscito con la sua band“The Giornalisti” con il nuovo singolo per l’estate, “Maradona y Pelè”, prodotto dallo stesso Dardust.

Alla manifestazione anche l’attuale trionfatrice dell’airplay radiofonico, la cantante Elodie, voce femminile del duetto realizzato con i Kolors, il brano intitolato “Pensare bene”.

Spazio anche al giovane danzatore Lorenzo Capecci, già apprezzato a “Ballando con le stelle”, al centro di una coreografia curata da Tina Dance su musica proprio di Dardust.

Sul palco anche l’attore Stefano Artissunch e il comico di “Made in Sud”, Gennaro Calabrese.

Doveva esserci anche Mahmood, cantante italo-egiziano, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con la canzone realizzata insieme a Dario Faini ovvero “Soldi”. La sua presenza è stata assicurata per l’edizione 2020.

