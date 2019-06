ASCOLI PICENO – Appuntamento socio-culturale nel capoluogo.

Il 12 giugno alle ore 18 presso la Bottega del Terzo Settore l’associazione Cisi (Centro per l’Integrazione e Studi Interculturali), in collaborazione con Regione Marche e Cose di Questo Mondo, presenta l’evento conclusivo del progetto Open Space – Spazi creativi educativi aperti.

Per l’occasione sarà proiettato un video di testimonianze raccolte dagli operatori Cisi dal titolo “Voci multiculturali dal territorio”. Storie di concittadini con origine straniera che raccontano la realtà locale con occhi nuovi e uno sguardo di speranza per un futuro di integrazione. L’evento ospiterà anche la mostra del professor Giuseppe Di Caro “Il mondo intorno a noi”, ideata in collaborazione con l’Isd’A “O. Licini”.

Interverranno il Presidente Cisi Ivano Corradetti, la Presidente Cose di Questo Mondo Ursula Mancini, Anna Laura Biagini e Diletta Agostini referenti Cisi per il progetto Open Space e l’autore della mostra fotografica Giuseppe Di Caro.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.