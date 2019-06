OFFIDA – “Refrattario all’inutile polemica ma per amore di chiarezza informativa ho il dovere di rappresentare, con determinazione e serenità, l’assoluta strumentalità di post pubblici dell’opposizione consiliare che mirano ad asseverare, fittiziamente, la loro azione come determinante nella realizzazione di interventi manutentivi del verde pubblico”.

Così in una nota il neo sindaco di Offida, Luigi Massa: “Gli interventi in questo settore, come quelli in altri, sono per prassi amministrativa consolidata programmati ed attuati dall’Amministrazione Comunale e dall’ufficio Patrimonio e Manutenzioni dell’Ente, in base a criteri oggettivi di priorità definendone, se del caso, relativa copertura finanziaria straordinaria. Nessuna Amministrazione, come ovvio, doveroso e amministrativamente corretto, determina la propria azione rispetto a ‘segnalazioni social’ fatto salvo il caso, ammissibile, di emergenze straordinarie e repentine”.

Luigi Massa prosegue: “Stigmatizzandone il comportamento invito i consiglieri di minoranza ad attuare la propria operatività, legittima, innanzitutto con una doverosa assunzione di responsabilità personale apponendo firme e qualifiche in calce alle comunicazioni che hanno ritenuto, ritengono e riterranno di inviare all’Amministrazione, ciò a necessaria chiarezza e doverosa responsabilità verso l’Amministrazione, gli uffici, ed i cittadini. Evidenzio, ma non ho molta fiducia nel fatto che ciò venga compreso e condiviso, che l’esercizio del ruolo di rappresentanza Consiliare se vuole porsi con ottica di stimolo e propositivo nei confronti dell’Amministrazione, ampiamente legittimata dal consenso elettivo con la larga maggioranza assoluta dei consensi, implichi qualcosa di più che limitarsi ad inviare mail, addirittura con posta certificata, ma prive, come accaduto, di sottoscrizione”.

Il primo cittadino conclude: “L’Amministrazione, gli uffici sono stati, sono e saranno sempre a disposizione nel raccogliere le indicazioni e segnalazioni dei nostri concittadini dovendone, doverosamente, declinarne in atti di priorità la soluzione”.

